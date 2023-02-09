Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб

Понад 298 000 людей залишилися без даху над головою, повідомили сирійські медіа.

За останніми даними загальна кількість загиблих унаслідок смертоносного землетрусу у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 12 000 осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на урядові дані та інформацію рятувальників.

У Туреччині кількість загиблих зросла до 9057 осіб, а в Сирії – щонайменше до 2950.

Турецькі посадовці кажуть, що близько 13,5 мільйонів людей постраждали в районі, що охоплює приблизно 450 км від Адани на заході до Діярбакира на сході.

У Сирії люди гинули на півдні аж до Хами, за 250 км від епіцентру.

Деякі загиблі в Туреччині були біженцями від війни в Сирії.

Понад 298 000 людей залишилися без даху над головою, а для переміщених осіб було відкрито 180 притулків, повідомили сирійські державні ЗМІ, маючи на увазі території, які перебувають під контролем уряду, а не опозиційних фракцій.

У Сирії зусилля з надання допомоги ускладнюються через конфлікт, який розділив націю та зруйнував її інфраструктуру.

Доставка гуманітарної допомоги ООН через Туреччину мільйонам людей на північному заході Сирії може відновитися в четвер.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися два потужні землетруси, після яких було зафіксовано щонайменше 77 афтершоків. За прогнозами ВООЗ, кількістб жертв стихійного лиха може зрости до 20 тисяч.