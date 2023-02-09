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Українцям нагадали, як поводитись під час землетрусу

“Українські сейсмологи кажуть про можливі підземні поштовхи на території України. 

Українцям нагадали, як поводитись під час землетрусу
Фото: Анадолу

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, як поводитися під час землетрус.

“Українські сейсмологи кажуть про можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії”, – зазначили у міністерстві.

Землетрус застав вас у приміщенні:

  • якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху;
  • залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів;
  • оберіть найбезпечніші місця кімнати – дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію,
  • якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків;
  • перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Землетрус застав вас в автомобілі:

  • зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері;
  • залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання;
  • увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій. 

Нагадаємо, українські атомні електростанції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера

6 лютого у Туреччині та Сирії сталися два потужні землетруси, після яких було зафіксовано щонайменше 77 афтершоків. Згідно з останніми даними, кількість жертв стихійного лиха перевищила 11000 людей. За прогнозами ВООЗ, ця цифра може зрости до 20 тисяч.

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