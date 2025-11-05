Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Ямайки: ураган Мелісса коштував Ямайці близько 30% ВВП

Оцінка є консервативною і заснована на оцінених на даний момент збитках.

Прем'єр-міністр Ямайки: ураган Мелісса коштував Ямайці близько 30% ВВП
Збитки, завдані ураганом Мелісса в окрузі Сент-Енн в окрузі Міддлсекс, Ямайка, 29 жовтня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс оцінив втрати країни від урагану Мелісса.

Про  це повідомляє Reuters.

Глава уряду Ямайки заявив, що ураган Мелісса завдав шкоди будинкам та ключовій інфраструктурі, які приблизно еквівалентні від 28% до 32% ВВП минулого року.

Холнесс уточнив, що оцінка є консервативною, заснованою на оцінених на даний момент збитках. Водночас короткостроковий економічний обсяг може скоротитися на 8–13%.

Ендрю Холнесс додав, що витрати збільшать співвідношення боргу Ямайки до ВВП, і тепер уряд активує надзвичайні положення, щоб тимчасово призупинити дію фіскальних правил країни.

Через стихійне лихо Ямайка шукає фінансової підтримки у регіональних союзників, агентств розвитку та приватного сектору.

Також Холнесс пообіцяв відновити інфраструктуру, щоб протистояти погіршенню наслідків зміни клімату, включаючи переміщення частини електромереж під землю.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies