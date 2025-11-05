Прем'єр-міністр Ямайки: ураган Мелісса коштував Ямайці близько 30% ВВП

Оцінка є консервативною і заснована на оцінених на даний момент збитках.

Збитки, завдані ураганом Мелісса в окрузі Сент-Енн в окрузі Міддлсекс, Ямайка, 29 жовтня 2025 року.

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс оцінив втрати країни від урагану Мелісса.

Про це повідомляє Reuters.

Глава уряду Ямайки заявив, що ураган Мелісса завдав шкоди будинкам та ключовій інфраструктурі, які приблизно еквівалентні від 28% до 32% ВВП минулого року.

Холнесс уточнив, що оцінка є консервативною, заснованою на оцінених на даний момент збитках. Водночас короткостроковий економічний обсяг може скоротитися на 8–13%.

Ендрю Холнесс додав, що витрати збільшать співвідношення боргу Ямайки до ВВП, і тепер уряд активує надзвичайні положення, щоб тимчасово призупинити дію фіскальних правил країни.

Через стихійне лихо Ямайка шукає фінансової підтримки у регіональних союзників, агентств розвитку та приватного сектору.

Також Холнесс пообіцяв відновити інфраструктуру, щоб протистояти погіршенню наслідків зміни клімату, включаючи переміщення частини електромереж під землю.