Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегію закликають залучити її фонд у €1,8 трлн, щоб допомогти ЄС розблокувати позику Україні

Глава норвезького уряду доручив провести «повну перевірку» можливостей участі своєї країни а такій ініціативі.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

У Норвегії набирають обертів заклики використати її суверенний фонд у €1,8 трлн для допомоги ЄС у фінансуванні позики для України на €140 млрд, пише Euractiv.

Ініціативу вже підтримали п’ять норвезьких політичних партій, серед них — три, які входять до коаліції прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере. Вони пропонують, щоб Осло допомогло розв’язати суперечку із Бельгією, яка блокує використання заморожених російських активів, що зберігаються у брюссельській палаті Euroclear.

На тлі дебатів у ЄС Стере доручив провести «повну перевірку» можливостей участі Норвегії. Як зазначила держсекретарка Міністерства фінансів Еллен Рейтан, уряд уважно стежить за ситуацією та «продовжує діалог із колегами з ЄС».

Норвегія має найбільший у світі суверенний фонд, який поповнився на €109 млрд завдяки зростанню цін на газ після російського вторгнення в Україну. У ЄС тим часом шукають способи фінансувати Київ не з власних бюджетів, а за рахунок заморожених російських активів.

  • Напередодні комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз може бути змушений надати Україні тимчасове фінансування, якщо держави-члени не ухвалять найближчим часом план кредитування, пов’язаний із замороженими російськими активами.
  • Минулого місяця лідери Євросоюзу не дійшли згоди щодо того, як саме використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні, оскільки пропозиція Бельгії надійшла запізно.
