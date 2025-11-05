Норвегію закликають залучити її фонд у €1,8 трлн, щоб допомогти ЄС розблокувати позику Україні

У Норвегії набирають обертів заклики використати її суверенний фонд у €1,8 трлн для допомоги ЄС у фінансуванні позики для України на €140 млрд, пише Euractiv.

Ініціативу вже підтримали п’ять норвезьких політичних партій, серед них — три, які входять до коаліції прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере. Вони пропонують, щоб Осло допомогло розв’язати суперечку із Бельгією, яка блокує використання заморожених російських активів, що зберігаються у брюссельській палаті Euroclear.

На тлі дебатів у ЄС Стере доручив провести «повну перевірку» можливостей участі Норвегії. Як зазначила держсекретарка Міністерства фінансів Еллен Рейтан, уряд уважно стежить за ситуацією та «продовжує діалог із колегами з ЄС».

Норвегія має найбільший у світі суверенний фонд, який поповнився на €109 млрд завдяки зростанню цін на газ після російського вторгнення в Україну. У ЄС тим часом шукають способи фінансувати Київ не з власних бюджетів, а за рахунок заморожених російських активів.