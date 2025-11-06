Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Ізраїльський міністр закликав євреїв залишити Нью-Йорк через те, що місто очолив “прихильник ХАМАС”

Аміхай Шиклі зазначив, що таким чином позиція нового мера Нью-Йорка мусульманина Зорана Мамдані не така далека від позиції фанатиків-джихадистів, які вбили три тисячі жителів Нью-Йорка 25 років тому (теракт 11 вересня 2001 року).

Ізраїльський міністр закликав євреїв залишити Нью-Йорк через те, що місто очолив “прихильник ХАМАС”
Зоран Мамдані
Фото: EPA/UPG

Міністр з питань діаспори і боротьби з антисемітизмом Ізраїлю Аміхай Шиклі після перемоги 34-річного мусульманина-демократа Зорана Мамдані на виборах мера в Нью-Йорку закликав євреїв, які живуть у місті, повернутися на батьківщину, передає DW.

"Місто, яке колись символізувало загальну свободу, передало ключі від влади прихильнику ХАМАС, чия позиція не така вже далека від позиції фанатиків-джихадистів, які вбили три тисячі жителів Нью-Йорка 25 років тому", – написав Шиклі на своїй сторінці в X.

На його думку, "Нью-Йорк вже ніколи не буде колишнім, особливо для його єврейської громади", тому її представникам варто "серйозно задуматися про те, щоб зробити Землю Ізраїльську своїм новим домом". 

"Нью-Йорк йде з відкритими очима у прірву, в яку поринув Лондон", – додав Шиклі.

Видання зазначає, що в місті живе близько 1,3 млн євреїв – це найбільша єврейська спільнота у всьому світі, крім Ізраїлю. При цьому Мамдані називав чинну в Ізраїлі владу "режимом апартеїду", а війну в Газі – "геноцидом". 

З думкою Шиклі щодо Мамдані також погодився міністр національної безпеки Ізраїлю та лідер правої партії "Оцма Єхудіт" ("Єврейська сила") Ітамар Бен-Гвір. "Антисемітизм здобув перемогу над здоровим глуздом. Мамдані – прихильник ХАМАС, ворог Ізраїлю та запеклий антисеміт", – наводить AFP його слова.
Теми: , , , , ,
