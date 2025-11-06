Ізраїльський міністр закликав євреїв залишити Нью-Йорк через те, що місто очолив “прихильник ХАМАС”

Аміхай Шиклі зазначив, що таким чином позиція нового мера Нью-Йорка мусульманина Зорана Мамдані не така далека від позиції фанатиків-джихадистів, які вбили три тисячі жителів Нью-Йорка 25 років тому (теракт 11 вересня 2001 року).

Міністр з питань діаспори і боротьби з антисемітизмом Ізраїлю Аміхай Шиклі після перемоги 34-річного мусульманина-демократа Зорана Мамдані на виборах мера в Нью-Йорку закликав євреїв, які живуть у місті, повернутися на батьківщину, передає DW.

"Місто, яке колись символізувало загальну свободу, передало ключі від влади прихильнику ХАМАС, чия позиція не така вже далека від позиції фанатиків-джихадистів, які вбили три тисячі жителів Нью-Йорка 25 років тому", – написав Шиклі на своїй сторінці в X.

На його думку, "Нью-Йорк вже ніколи не буде колишнім, особливо для його єврейської громади", тому її представникам варто "серйозно задуматися про те, щоб зробити Землю Ізраїльську своїм новим домом".

"Нью-Йорк йде з відкритими очима у прірву, в яку поринув Лондон", – додав Шиклі.

Видання зазначає, що в місті живе близько 1,3 млн євреїв – це найбільша єврейська спільнота у всьому світі, крім Ізраїлю. При цьому Мамдані називав чинну в Ізраїлі владу "режимом апартеїду", а війну в Газі – "геноцидом".

З думкою Шиклі щодо Мамдані також погодився міністр національної безпеки Ізраїлю та лідер правої партії "Оцма Єхудіт" ("Єврейська сила") Ітамар Бен-Гвір. "Антисемітизм здобув перемогу над здоровим глуздом. Мамдані – прихильник ХАМАС, ворог Ізраїлю та запеклий антисеміт", – наводить AFP його слова.