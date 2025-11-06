Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Президент Чехії прийняв відставку уряду Петра Фіали

Петр Павел доручив уряду Фіали тимчасово виконувати свої функції.

Президент Чехії прийняв відставку уряду Петра Фіали
Петр Фіала
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Президент Чехії Петр Павел прийняв відставку уряду прем'єр-міністра Петра Фіали.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Водночас Петр Павел доручив чеському кабінету міністрів тимчасово виконувати свої функції до призначення нового уряду. 

Також Павел попросив Фіалу безперешкодно передати всі відомства, щоб новий уряд міг якомога швидше почати працювати на благо громадян. 

"Ми зробимо все, щоб зміна уряду відбулася гладко, плавно та з максимальною гідністю", - запевнив Фіала.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies