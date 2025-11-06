Президент Чехії прийняв відставку уряду Петра Фіали

Президент Чехії Петр Павел прийняв відставку уряду прем'єр-міністра Петра Фіали.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Водночас Петр Павел доручив чеському кабінету міністрів тимчасово виконувати свої функції до призначення нового уряду.

Також Павел попросив Фіалу безперешкодно передати всі відомства, щоб новий уряд міг якомога швидше почати працювати на благо громадян.

"Ми зробимо все, щоб зміна уряду відбулася гладко, плавно та з максимальною гідністю", - запевнив Фіала.