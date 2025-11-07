Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
У ЄС створять Центр демократичної стійкості для боротьби з російською дезінформацією

Він має стати платформою для обміну даними між країнами Євросоюзу.

У ЄС створять Центр демократичної стійкості для боротьби з російською дезінформацією
російська пропаганда
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Єврокомісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості, який координуватиме зусилля країн ЄС та держав-кандидатів у боротьбі з дезінформацією й інформаційними маніпуляціями з боку Росії та інших авторитарних режимів, повідомляє видання The Guardian із посиланням на проєкт документа.

Центр стане головним елементом ініціативи “щит демократії”, яку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила перед виборами до Європарламенту у 2024 році.

У документі зазначається, що Росія, окрім ведення війни проти України, «здійснює гібридні атаки та веде битву за вплив у Європі, поширюючи брехливі наративи і фальсифікуючи історичні факти, щоб підірвати довіру до демократичних систем».

Європейська служба зовнішніх дій вже зафіксувала десятки прикладів таких інформаційних маніпуляцій, зокрема, кампанію Doppelganger, у межах якої створювали копії сайтів Die Welt, Le Parisien, La Repubblica та інших медіа для поширення антизахідних меседжів і дискредитації підтримки України.

Новий центр має стати платформою для обміну даними між країнами ЄС, оперативного реагування та підвищення обізнаності громадян під час виборів чи надзвичайних ситуацій. Участь у проєкті буде добровільною, а до нього можуть долучитися й «однодумці» поза межами ЄС — зокрема Велика Британія.

  • У вересні видання Financial Times писало, що США повідомили союзників з Європи про відмову від спільних зусиль щодо боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. 
  • Державний департамент сповістив європейських партнерів про розірвання низки меморандумів про взаєморозуміння, які були підписані за часів адміністрації Джо Байдена. Згідно з цими документами, США та Європа мали разом виявляти та викривати шкідливу інформацію з боку нової "осі зла".
