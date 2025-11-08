Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Reuters: США продали гвинтівки бразильському підрозділу поліції, пов’язаному зі смертельним рейдом

Угоду уклали у 2023 році, але зброю доставили у 2024. 

Reuters: США продали гвинтівки бразильському підрозділу поліції, пов’язаному зі смертельним рейдом
Поліцейські батальйону спеціальних операцій (BOPE)
Фото: EPA/UPG

Минулого року США схвалили продаж снайперських гвинтівок підрозділу спецпризначення поліції Ріо-де-Жанейро BOPE, який має репутацію жорстокого та причетного до позасудових страт. Продаж відбувся попри заперечення американських дипломатів і посла в Бразилії. 

Про це повідомили три нинішні й колишні посадовці США та документи, отримані агентством Reuters.

Угоду на 20 гвинтівок компанії Daniel Defense укладено у 2023 році за президентства Джо Байдена, але зброю доставили лише у 2024-му. Проти продажу виступала тодішня посол Елізабет Беглі, назвавши BOPE "найсумнозвіснішим підрозділом" через вбивства цивільних.

BOPE став центром уваги після рейду, внаслідок якого загинула 121 особа, включно з чотирма поліцейськими. Правозахисники й експерти ООН заявили, що частина вбивств могла бути незаконною. Однак агентству Reuters не вдалося встановити, чи використовувала BOPE снайперські гвинтівки американського виробництва тоді.

Угоду на суму близько 150 тисяч доларів активно підтримував Рікардо Піта, який тоді працював у Комітеті із закордонних справ Палати представників США. Тепер він є старшим радником із питань Західної півкулі у Держдепі. У травні Піта зустрічався з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару. 

У 2025 році адміністрація Дональда Трампа скасувала обмеження Байдена на експорт зброї з міркувань прав людини, заявивши, що тепер подібні угоди не затримувалися б.

BOPE також придбала супутні глушники для гвинтівок, які були вироблені компанією Griffin Armament з Вісконсина, але, згідно з документами та джерелами, постачання глушників спочатку було заблоковано урядом США. Reuters не змогло встановити, чи були глушники зрештою відправлені пізніше.

Згідно з офіційними даними, узагальненими Бразильським форумом громадської безпеки, поліція Ріо, найвідомішим підрозділом якої є BOPE, минулого року була відповідальна за 703 вбивства.

У документах Держдепу підрозділ згадується як причетний до масового вбивства 23 осіб у 2022 році. 

Попри численні звинувачення у позасудових стратах, підрозділ користується широкою підтримкою серед жителів Ріо, втомлених від злочинності: понад половина бразильців схвалюють дії поліції.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies