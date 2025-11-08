Reuters: США продали гвинтівки бразильському підрозділу поліції, пов’язаному зі смертельним рейдом

Угоду уклали у 2023 році, але зброю доставили у 2024.

Минулого року США схвалили продаж снайперських гвинтівок підрозділу спецпризначення поліції Ріо-де-Жанейро BOPE, який має репутацію жорстокого та причетного до позасудових страт. Продаж відбувся попри заперечення американських дипломатів і посла в Бразилії.

Про це повідомили три нинішні й колишні посадовці США та документи, отримані агентством Reuters.

Угоду на 20 гвинтівок компанії Daniel Defense укладено у 2023 році за президентства Джо Байдена, але зброю доставили лише у 2024-му. Проти продажу виступала тодішня посол Елізабет Беглі, назвавши BOPE "найсумнозвіснішим підрозділом" через вбивства цивільних.

BOPE став центром уваги після рейду, внаслідок якого загинула 121 особа, включно з чотирма поліцейськими. Правозахисники й експерти ООН заявили, що частина вбивств могла бути незаконною. Однак агентству Reuters не вдалося встановити, чи використовувала BOPE снайперські гвинтівки американського виробництва тоді.

Угоду на суму близько 150 тисяч доларів активно підтримував Рікардо Піта, який тоді працював у Комітеті із закордонних справ Палати представників США. Тепер він є старшим радником із питань Західної півкулі у Держдепі. У травні Піта зустрічався з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

У 2025 році адміністрація Дональда Трампа скасувала обмеження Байдена на експорт зброї з міркувань прав людини, заявивши, що тепер подібні угоди не затримувалися б.

BOPE також придбала супутні глушники для гвинтівок, які були вироблені компанією Griffin Armament з Вісконсина, але, згідно з документами та джерелами, постачання глушників спочатку було заблоковано урядом США. Reuters не змогло встановити, чи були глушники зрештою відправлені пізніше.

Згідно з офіційними даними, узагальненими Бразильським форумом громадської безпеки, поліція Ріо, найвідомішим підрозділом якої є BOPE, минулого року була відповідальна за 703 вбивства.

У документах Держдепу підрозділ згадується як причетний до масового вбивства 23 осіб у 2022 році.

Попри численні звинувачення у позасудових стратах, підрозділ користується широкою підтримкою серед жителів Ріо, втомлених від злочинності: понад половина бразильців схвалюють дії поліції.