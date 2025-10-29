Внаслідок поліцейської операції в Бразилії загинули щонайменше 119 людей

Люди дивляться на тіла загиблих, зібрані на вулиці в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 29 жовтня 2025 року.

Найсмертоносніша поліцейська операція в історії Бразилії забрала життя щонайменше 119 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція Ріо підтвердила загибель чотирьох офіцерів, в той час як громадські захисники заявили, що остаточна кількість загиблих зросте щонайменше до 132.

Також поліція штату повідомила, що рейди проти великої наркобанди ретельно планувались понад два місяці, і в ході операції було заарештовано 113 підозрюваних та вилучено 118 одиниць вогнепальної зброї.

"Підвищена летальність операції була очікуваною, але не бажаною", - сказав керівник служби безпеки штату Ріо Віктор Сантос.

Мешканці району Пенья в Ріо зібрали десятки трупів з навколишнього лісу протягом ночі та вишикували понад 70 тіл посеред головної вулиці.

Караван мотоциклів вирушив з району вдень, щоб протестувати проти насильства поліції біля палацу губернатора, де зібралися демонстранти, розмахуючи бразильськими прапорами, заплямованими червоними слідами.

Представники ООН та експерти з безпеки розкритикували великі втрати внаслідок операції військового типу, а Управління ООН з прав людини заявило, що ці вбивства посилюють тенденцію надзвичайно смертельних поліцейських рейдів у маргіналізованих громадах Бразилії.