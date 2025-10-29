Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Внаслідок поліцейської операції в Бразилії загинули щонайменше 119 людей

Серед загиблих є четверо офіцерів.

Внаслідок поліцейської операції в Бразилії загинули щонайменше 119 людей
Люди дивляться на тіла загиблих, зібрані на вулиці в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 29 жовтня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Найсмертоносніша поліцейська операція в історії Бразилії забрала життя щонайменше 119 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція Ріо підтвердила загибель чотирьох офіцерів, в той час як громадські захисники заявили, що остаточна кількість загиблих зросте щонайменше до 132.

Також поліція штату повідомила, що рейди проти великої наркобанди ретельно планувались понад два місяці, і в ході операції було заарештовано 113 підозрюваних та вилучено 118 одиниць вогнепальної зброї. 

"Підвищена летальність операції була очікуваною, але не бажаною", - сказав керівник служби безпеки штату Ріо Віктор Сантос.

Мешканці району Пенья в Ріо зібрали десятки трупів з навколишнього лісу протягом ночі та вишикували понад 70 тіл посеред головної вулиці.

Караван мотоциклів вирушив з району вдень, щоб протестувати проти насильства поліції біля палацу губернатора, де зібралися демонстранти, розмахуючи бразильськими прапорами, заплямованими червоними слідами.

Представники ООН та експерти з безпеки розкритикували великі втрати внаслідок операції військового типу, а Управління ООН з прав людини заявило, що ці вбивства посилюють тенденцію надзвичайно смертельних поліцейських рейдів у маргіналізованих громадах Бразилії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies