Опитування: більшість американців виступають проти знесення крила Білого дому заради бальної зали

Американці виступають проти плану президента США Дональда Трампа щодо знесення східного крила Білого дому для спорудження бальної зали.

Про це свідчить спільне опитування Washington Post-ABC News-Ipsos, оприлюднене в четвер.

28% американців заявили, що підтримують проєкт знесення, який фінансується за рахунок 300 мільйонів доларів приватних пожертв від американського бізнесу та громадян, тоді як 56% виступають проти. Ще 16% не визначилися зі своєю позицією.

Результати перегукуються з іншими нещодавніми опитуваннями, зокрема з дослідженням Economist-YouGov, проведеним 24–27 жовтня, яке показало, що 25% підтримують проєкт, а 61% – проти.

Приблизно 9 із 10 демократів і 6 із 10 незалежних виборців виступають проти, тоді як серед республіканців – лише 2 із 10. При цьому демократи ставляться до питання значно емоційніше: 78% демократів і 49% незалежних категорично проти, тоді як 35% республіканців твердо підтримують проєкт.

Будівництво, оголошене Білим домом у липні, привернуло широку увагу минулого тижня, коли розпочалося знесення. Фахівці зі збереження історичної спадщини різко розкритикували адміністрацію за руйнування історичної споруди без належного контролю, а громадські організації поставили під сумнів використання приватних донорів для фінансування "особистого проєкту" президента.

Деякі законодавці також розкритикували Трампа за те, що він розпочав знесення без дозволу федеральних наглядових рад.

Адміністрація захищає проєкт, заявляючи, що новий великий зал для заходів – це "давно потрібне доповнення" до Білого дому, і що Трамп знайшов спосіб збудувати його без використання коштів платників податків. Вартість і масштаб проєкту з часом зросли: спочатку йшлося про зал на 650 осіб і бюджет у $200 млн, а тепер – про зал на 1 000 гостей і вартість $300 млн. Сам Трамп каже, що вже зібрав приблизно $350 млн.