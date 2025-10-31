Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Тепер його має підписати президент Латвії.

Латвійський парламент проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Латвійський парламент 30 жовтня проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції. 

Про це повідомляє LSM.

Дебати з приводу цього голосування тривали понад 13 годин. 

В результаті депутати Сейму проголосували за вихід з міжнародного договору 56 голосами, проти було 32 парламентаря, 2 утрималися.

Минулого тижня у першому читанні за це рішення також віддали 52 голоси. 

На засіданні відповідального комітету 29 жовтня всі запропоновані зміни були відхилені, а кільком неурядовим організаціям-учасникам навіть не надали слова.

Для того, щоб законопроект про вихід зі Стамбульської конвенції набув чинності, його має підписати президент Латвії. Рінкевичс поки що не повідомляє про своє рішення, але повинен прийняти рішення протягом 10 днів.

Він може передати закон до Парламенту на повторне читання. Якщо це станеться, Сейм без обговорення передає мотивовані заперечення Президента до відповідального комітету та визначає термін подання пропозицій та повторного розгляду закону.

Якщо ж Сейм не внесе змін до закону, президент Латвії не може знову висувати заперечення.

Також президент може призупинити публікацію закону, прийнятого Сеймом, на два місяці. В такому випадку ЦВК повинна розпочати збір підписів для ініціювання референдуму про скасування закону, який триває 30 днів. Для проведення референдуму має надати підписи щонайменше одна десята від кількості громадян, які мали право голосу на останніх виборах до Сейму - понад 154 тис. громадян.

Партії “Прогресисти” та “Нова єдність” вже висловили свою підтримку зверненню до Конституційного Суду. Після отримання такого звернення колегія Конституційного Суду повинна вирішити, чи порушувати справу. Наразі Конституційний Суд не розглядав жодної справи, пов’язаної з денонсацією підписаного міжнародного договору.

  • Близько 5 тисяч латвійців у середу ввечері зібралися біля будівлі Сейму у Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.
