Держсекретар США назвав напад на Венесуелу "фейковими новинами"

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію, поширену низкою ЗМІ, щодо визначення Вашингтоном цілей для можливого військового удару по Венесуелі.

На своїй сторінці у мережі X голова американської дипломатії дорікнув одному з таких медіа - Miami Herald - що "ваші джерела, які нібито володіть обізнаністю в ситуації, насправді втягнули вас у написання фейкових новин".

Трохи раніше готовність США до ескалації заходів проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро спростував і президент Дональд Трамп. На борту літака Air Force One він відповів "ні" на пряме запитання, чи ухвалив він рішення про військове втручання.

США останні тижні активно веде "війну проти наркотиків" на морі, знищуючи кораблі у Карибському регіоні та Тихому океані. Військова присутність поблизу берегів Венесуели створює напруженість, на тлі якої режим Мадуро намагається виставити Вашингтон агресором.