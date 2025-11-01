Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Держсекретар США назвав напад на Венесуелу "фейковими новинами"

Раніше воєнні плани заперечив і Дональд Трамп.

Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію, поширену низкою ЗМІ, щодо визначення Вашингтоном цілей для можливого військового удару по Венесуелі.

На своїй сторінці у мережі X голова американської дипломатії дорікнув одному з таких медіа - Miami Herald - що "ваші джерела, які нібито володіть обізнаністю в ситуації, насправді втягнули вас у написання фейкових новин".

Трохи раніше готовність США до ескалації заходів проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро спростував і президент Дональд Трамп. На борту літака Air Force One він відповів "ні" на пряме запитання, чи ухвалив він рішення про військове втручання. 

США останні тижні активно веде "війну проти наркотиків" на морі, знищуючи кораблі у Карибському регіоні та Тихому океані. Військова присутність поблизу берегів Венесуели створює напруженість, на тлі якої режим Мадуро намагається виставити Вашингтон агресором.
