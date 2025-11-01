Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Трамп пригрозив владі Нігерії військовим вторгненням, якщо керівництво країни не припинить “дозволяти вбивства християн”

Президент США доручив Міністерству війни підготуватися до можливої атаки на Нігерію.

Трамп пригрозив владі Нігерії військовим вторгненням, якщо керівництво країни не припинить “дозволяти вбивства християн”
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Нігерії військовим вторгненням, якщо керівництво країни не припинить “дозволяти вбивства християн”.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. 

“Якщо уряд Нігерії продовжуватиме дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу Нігерії та цілком можуть вторгнутися в цю нині ганебну країну, «з рушницями в руках», щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини. Я доручаю нашому Міністерству війни підготуватися до можливих дій. Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та безжально, так само як бандити-терористи атакують наших ДОРОГИХ християн! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРЯДУ НІГЕРІЇ КРАЩЕ ДІЯТИ ШВИДКО!” – написав Трамп.

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року Трамп заявив, що «християнство в Нігерії стикається з екзистенціальною загрозою», і звинуватив «радикальних ісламістів» у «масовому вбивстві» християн. Він оголосив про намір внести Нігерію до списку «Countries of Particular Concern» (CPC) — країн, де існують серйозні порушення свободи віросповідання. Трамп також заявив, що США «готові, хочуть і можуть врятувати наших великих християнських громад по всьому світу».

Влада Нігерії рішуче відкинула образ країни як «систематично переслідуючої християн» і заявила, що свобода віросповідання гарантована конституційно. Нігерійський уряд зазначив, що насильство в країні має множинні причини (екстремізм, землеві/етнічні конфлікти, напади на мусульманські громади) — і не лише релігійну базу.

Слід зауважити, що в Нігерії існує серйозна проблема екстремістських угруповань (наприклад, Boko Haram та її відгалуження), які здійснюють напади на громадян як християн, так і мусульман. Аналітики зазначають, що більшість жертв перебувають у мусульманському північному регіоні, тобто твердження про те, що «тільки християни жертвами», є неточним.
