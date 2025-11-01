Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Нігерії військовим вторгненням, якщо керівництво країни не припинить “дозволяти вбивства християн”.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

“Якщо уряд Нігерії продовжуватиме дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу Нігерії та цілком можуть вторгнутися в цю нині ганебну країну, «з рушницями в руках», щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини. Я доручаю нашому Міністерству війни підготуватися до можливих дій. Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та безжально, так само як бандити-терористи атакують наших ДОРОГИХ християн! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРЯДУ НІГЕРІЇ КРАЩЕ ДІЯТИ ШВИДКО!” – написав Трамп.

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року Трамп заявив, що «християнство в Нігерії стикається з екзистенціальною загрозою», і звинуватив «радикальних ісламістів» у «масовому вбивстві» християн. Він оголосив про намір внести Нігерію до списку «Countries of Particular Concern» (CPC) — країн, де існують серйозні порушення свободи віросповідання. Трамп також заявив, що США «готові, хочуть і можуть врятувати наших великих християнських громад по всьому світу».

Влада Нігерії рішуче відкинула образ країни як «систематично переслідуючої християн» і заявила, що свобода віросповідання гарантована конституційно. Нігерійський уряд зазначив, що насильство в країні має множинні причини (екстремізм, землеві/етнічні конфлікти, напади на мусульманські громади) — і не лише релігійну базу.

Слід зауважити, що в Нігерії існує серйозна проблема екстремістських угруповань (наприклад, Boko Haram та її відгалуження), які здійснюють напади на громадян як християн, так і мусульман. Аналітики зазначають, що більшість жертв перебувають у мусульманському північному регіоні, тобто твердження про те, що «тільки християни жертвами», є неточним.