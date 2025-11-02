Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Країни ОПЕК+ вирішили призупинити підвищення видобутку нафти після грудня

Це сталося через побоювання щодо перенасичення ринку.

Країни ОПЕК+ вирішили призупинити підвищення видобутку нафти після грудня
ОПЕК
Фото: urdupoint.com

Країни ОПЕК+ вирішили призупинити підвищення видобутку нафти після грудня, побоюючись надлишку пропозиції на світовому ринку, пише Reuters.

На грудень альянс — зокрема, Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир — погодився збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, як і в жовтні та листопаді. Але з січня по березень 2026 року нових підвищень не буде.

Від квітня країни ОПЕК+ уже наростили видобуток на 2,9 млн барелів на добу (близько 2,7% світового обсягу), проте останнім часом темпи зростання сповільнили через ризики перенасичення ринку.

Ціни на нафту раніше знижувалися до $60 за барель, але піднялися до $65 на тлі санкцій проти “Роснафти” і “Лукойлу” та оптимізму щодо переговорів США з торговельними партнерами.

Аналітики зазначають, що пауза допоможе ОПЕК+ утримати стабільність цін, зберегти єдність і виграти час, аби зрозуміти, як нові західні санкції вплинуть на експорт російської нафти.
﻿
