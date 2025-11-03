Сибіга: Прапор "Вагнера" на російському катері — символ варварства та воєнних злочинів

Глава МЗС України різко відреагував на інцидент біля кордону з Естонією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на появу прапора ПВК "Вагнер" на російському катері берегової охорони поблизу кордону з Естонією.

Про це глава МЗС повідомив у мережі "Х".

Андрій Сибіга наголошує, прапор "Вагнера" є символом, який уособлює "варварство, воєнні злочини та хаос", який Росія несе за межі своїх кордонів.

"Його поява на кордонах ЄС і НАТО чітко показує: за ними немає цивілізації. Тому дуже важливо підтримати Україну, яка протистоїть російському беззаконню", — наголосив міністр.