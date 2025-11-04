Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

Прем'єр Албанії вважає що Росія не нападе на жодну іншу країну ЄС чи НАТО: "Це було б абсолютною дурістю"

"НАТО нікого і нічого боятися, тому що це найсильніша армія у світі на сьогоднішній день". 

Прем'єр Албанії вважає що Росія не нападе на жодну іншу країну ЄС чи НАТО: "Це було б абсолютною дурістю"
Еді Рама
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вважає, що Росія не нападатиме на жодну іншу країну Європейського Союзу чи НАТО.

Про це він заявив в кулуарах конференції Berlin Global Dialogue наприкінці минулого місяця, передає Al Jazeera.

Він наголосив, що було б "абсолютною дурістю" нападати на членів ЄС чи НАТО. Як відомо, 23 із 27 держав-членів ЄС є членами НАТО. Албанія є частиною НАТО та є кандидатом на вступ до ЄС із 2014 року.

"Росія не нападе на Албанію, і Росія не нападе на жодну іншу європейську країну... НАТО готове до будь-якої агресії. НАТО нікого і нічого боятися, тому що це найсильніша армія у світі на сьогоднішній день", - сказав Рама.

Водночас, Рама запропонував Європейському Союзу мати конкретний мирний план для України на тлі зусиль США щодо припинення війни. 

Він зазначив, що Росія постійно провокує країни ЄС, що межують з нею. Так, із вересня кілька європейських країн, включаючи Польщу, Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, звинуватили Росію в порушенні повітряного простору дронами. Напруженість зросла 19 вересня, коли НАТО заявило про перехоплення трьох російських літаків МіГ-31, які підозрювалися у вторгненні в повітряний простір Естонії. 

Нагадаємо, що в січні Україна та Албанія підписали безпекову угоду на 10 років

  • Через географічну близькість до Росії та історичний досвід окупації найбільше побоювань щодо можливого нападу Росії після України висловлюють країни Балтії, Польща та Скандинавські держави. Вони активно готуються до потенційної агресії, модернізують армії та зміцнюють оборону.
﻿
