Прем'єр Албанії вважає що Росія не нападе на жодну іншу країну ЄС чи НАТО: "Це було б абсолютною дурістю"

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вважає, що Росія не нападатиме на жодну іншу країну Європейського Союзу чи НАТО.

Про це він заявив в кулуарах конференції Berlin Global Dialogue наприкінці минулого місяця, передає Al Jazeera.

Він наголосив, що було б "абсолютною дурістю" нападати на членів ЄС чи НАТО. Як відомо, 23 із 27 держав-членів ЄС є членами НАТО. Албанія є частиною НАТО та є кандидатом на вступ до ЄС із 2014 року.

"Росія не нападе на Албанію, і Росія не нападе на жодну іншу європейську країну... НАТО готове до будь-якої агресії. НАТО нікого і нічого боятися, тому що це найсильніша армія у світі на сьогоднішній день", - сказав Рама.

Водночас, Рама запропонував Європейському Союзу мати конкретний мирний план для України на тлі зусиль США щодо припинення війни.

Він зазначив, що Росія постійно провокує країни ЄС, що межують з нею. Так, із вересня кілька європейських країн, включаючи Польщу, Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, звинуватили Росію в порушенні повітряного простору дронами. Напруженість зросла 19 вересня, коли НАТО заявило про перехоплення трьох російських літаків МіГ-31, які підозрювалися у вторгненні в повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, що в січні Україна та Албанія підписали безпекову угоду на 10 років.