Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України

Естонія планує виділити 3 млн євро на супутниковий зв'язок Starlink для України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

"Предметна зустріч з Міністром оборони Естонії Ганно Певкуром на полях JEF. Серед тем - зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств. Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Він зазначив, що обговорював із естонським колегою також тренування українських воїнів у межах операції Legio.

Шмигаль подякував за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink.

"Продовжуємо наполягати на конфіскації заморожених російських активів - агресор має заплатити", - додав він.