Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України

Шмигаль провів зустріч із з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. 

Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України
Денис Шмигаль і Ханно Певкур

Естонія планує виділити 3 млн євро на супутниковий зв'язок Starlink для України. 

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

"Предметна зустріч з Міністром оборони Естонії Ганно Певкуром на полях JEF. Серед тем - зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств. Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Він зазначив, що обговорював із естонським колегою також тренування українських воїнів у межах операції Legio.

Шмигаль подякував за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink.

"Продовжуємо наполягати на конфіскації заморожених російських активів - агресор має заплатити", - додав він. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies