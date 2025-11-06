США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Водія, який в’їхав у натовп на заході Франції, підозрюють у “саморадикалізації”

Постраждало п'ятеро осіб.

Водія, який в’їхав у натовп на заході Франції, підозрюють у “саморадикалізації”
Фото: x.com/Prefet86

Водій, який у середу врізався своїм автомобілем у натовп на заході Франції, підозрюється у “саморадикалізації”. Вдома у нього виявили виразні релігійні атрибути.

Про це заявив міністер внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс, пише Reuters.

“Виходячи з низки факторів, що стосуються цієї особи, та того факту, що він насправді кричав “Аллаху Акбар”, у його справі є досить чіткі та явні релігійні натяки”, – сказав Нуньєс.

Однак наразі незрозуміло, чи релігійні мотиви справді були причиною нападу, унаслідок якого постраждали п’ятеро людей на острові Олерон біля атлантичного узбережжя Франції.

“Національна прокуратура з питань тероризму визначить за допомогою психіатричної експертизи, яка відбулася вчора після двох обшуків, та перегляду телефонних записів, чи були ці елементи поштовхом до насильницьких дій”, – зазначив Нуньєс.

За інформацією влади, стан двох постраждалих дуже важкий.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies