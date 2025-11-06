Водія, який в’їхав у натовп на заході Франції, підозрюють у “саморадикалізації”

Водій, який у середу врізався своїм автомобілем у натовп на заході Франції, підозрюється у “саморадикалізації”. Вдома у нього виявили виразні релігійні атрибути.

Про це заявив міністер внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс, пише Reuters.

“Виходячи з низки факторів, що стосуються цієї особи, та того факту, що він насправді кричав “Аллаху Акбар”, у його справі є досить чіткі та явні релігійні натяки”, – сказав Нуньєс.

Однак наразі незрозуміло, чи релігійні мотиви справді були причиною нападу, унаслідок якого постраждали п’ятеро людей на острові Олерон біля атлантичного узбережжя Франції.

“Національна прокуратура з питань тероризму визначить за допомогою психіатричної експертизи, яка відбулася вчора після двох обшуків, та перегляду телефонних записів, чи були ці елементи поштовхом до насильницьких дій”, – зазначив Нуньєс.

За інформацією влади, стан двох постраждалих дуже важкий.