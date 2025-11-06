Reuters: США встановлять свою присутність на авіабазі в Дамаску

Сполучені Штати готуються встановити військову присутність на авіабазі в сирійському Дамаску.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел.
“Плани США щодо присутності в сирійській столиці, про які раніше не повідомлялося, будуть ознакою стратегічного перерозподілу Сирії зі США після падіння минулого року давнього лідера Башара Асада, союзника Ірану”, - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, таке розміщення має допомогти укласти пакт про безпеку між Сирією та Ізраїлем, яка укладається за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа.
Втім, джерело в сирійському МЗС спростувало повідомлення Reuters, назвавши його “хибним”, але не уточнило, що саме було хибним.
Поки що незрозуміло, коли американські військові будуть направлені на базу.