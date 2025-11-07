Гегсет зазначив, що вбито трьох “наркотерористів”, які перебували на борту.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив про ураження човна з наркотиками в Карибському морі.

“Як ми вже казали раніше, удари суден по наркотерористах триватимуть, доки не припиниться отруєння американського народу. Сьогодні, за вказівкою президента Трампа, Міністерство війни США завдало смертоносного удару по судну, що експлуатується визначеною терористичною організацією”, – написав Гегсет у соцмережі Х.

За його даними, судно займалося торгівлею наркотиками в Карибському басейні та було атаковано в міжнародних водах. Жоден військовослужбовець США не постраждав внаслідок удару, а троє чоловіків-наркотерористів, які перебували на борту судна, були вбиті.

“До всіх наркотерористів, які загрожують нашій батьківщині: якщо ви хочете залишитися живими, припиніть торгівлю наркотиками. Якщо ви продовжуватимете торгівлю смертельними наркотиками, ми вас уб'ємо”, – попередив міністр війни США.