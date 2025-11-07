Туреччина видала ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченням у скоєнні геноциду

Ордери також видали на 36 інших осіб.

Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 осіб, включаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, за звинуваченням у скоєнні геноциду.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що ордери видали в рамках розслідування ймовірних воєнних злочинів та звірств, скоєних під час нападів Ізраїлю в Газі.

Уточнюється, що серед підозрюваних є високопоставлені ізраїльські політичні та військові діячі, звинувачені у керівництві або сприянні нападам, які призвели до вбивства понад 68 тис. палестинців, переважно жінок та дітей.

Голова Стамбульської асоціації адвокатів Ясін Шамли заявив, що дії Ізраїлю не обмежуються Газою, наголосивши, що “терористична структура Ізраїлю” стала загрозою для всього людства.