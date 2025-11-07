Туреччина видала ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченням у скоєнні геноциду

Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 осіб, включаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, за звинуваченням у скоєнні геноциду.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Зазначається, що ордери видали в рамках розслідування ймовірних воєнних злочинів та звірств, скоєних під час нападів Ізраїлю в Газі.
Уточнюється, що серед підозрюваних є високопоставлені ізраїльські політичні та військові діячі, звинувачені у керівництві або сприянні нападам, які призвели до вбивства понад 68 тис. палестинців, переважно жінок та дітей.
Голова Стамбульської асоціації адвокатів Ясін Шамли заявив, що дії Ізраїлю не обмежуються Газою, наголосивши, що “терористична структура Ізраїлю” стала загрозою для всього людства.
У листопаді минулого року Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
У червні того ж року Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини. Відстрочка відбулася після того, як 10 червня Англія подала заяву на правах "друга суду" проти юрисдикції МКС щодо цього питання.
- Перед цим у травні 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.