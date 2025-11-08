Молдова хоче денонсувати угоду СНД про безвізовий режим

Уряд Молдови на засіданні 12 листопада планує розглянути питання про денонсацію угоди про безвізовий режим для громадян країн СНД, підписаної 1992 року в Бішкеку.
Відповідний проєкт підготувало Міністерство закордонних справ, пише видання Newsmaker.
Міністерство уточнило, що це не пошириться на громадян Російської Федерації.
Як зазначили у відомстві, з Росією Молдова має окрему двосторонню угоду, яка залишається чинною.
Зміни стосуватимуться лише Таджикистану і Киргизстану, з якими таких двосторонніх домовленостей немає.
У разі схвалення урядом документ передадуть до парламенту. Після цього МЗС Молдови має офіційно повідомити Виконавчий комітет СНД про розірвання угоди 1992 року. Рішення набуде чинності після публікації.