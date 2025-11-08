Молдова хоче денонсувати угоду СНД про безвізовий режим

Але це не стосуватиметься громадян Росії.

Уряд Молдови на засіданні 12 листопада планує розглянути питання про денонсацію угоди про безвізовий режим для громадян країн СНД, підписаної 1992 року в Бішкеку.

Відповідний проєкт підготувало Міністерство закордонних справ, пише видання Newsmaker.

Міністерство уточнило, що це не пошириться на громадян Російської Федерації.

Як зазначили у відомстві, з Росією Молдова має окрему двосторонню угоду, яка залишається чинною.

Зміни стосуватимуться лише Таджикистану і Киргизстану, з якими таких двосторонніх домовленостей немає.

У разі схвалення урядом документ передадуть до парламенту. Після цього МЗС Молдови має офіційно повідомити Виконавчий комітет СНД про розірвання угоди 1992 року. Рішення набуде чинності після публікації.