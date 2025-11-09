У Варшаві заборонили польоти дронів у День незалежності Польщі

У Варшаві заборонили польоти безпілотників у День незалежності Польщі – у неділю, 11 листопада. Про це повідомили у варшавській поліції.
“Для гарантування безпеки зібрань, пов'язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, Головне управління поліції Варшави, за погодженням зі Службою державної охорони, запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою”, – йдеться у пресрелізі правоохоронців.
Заборона діятиме з 07:00 до 23:00 за місцевим часом. За порушення заборони власників дронів каратимуть – їм загрожує до п’яти років ув’язнення.
ZAKAZ LATANIA DRONEM W DNIU 11 LISTOPADA❗️— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 9, 2025
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń mających związek z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada Komenda Stołeczna Policji w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadzają… pic.twitter.com/3jXEAnqofI
Як пише Укрінформ, 11 листопада у Варшаві планується низка урочистостей на державному рівні. Крім того, з цієї нагоди відбудеться кілька масових зібрань.
У Марші незалежності, в якому беруть участь правоконсервативні сили та організації, свою участь уже задекларували президент Польщі Кароль Навроцький і лідер найбільшої опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський.
- Раніше стало відомо, що Польща та Румунія почали розгортати нову збройну систему для захисту від російських безпілотників після серії порушень повітряного простору НАТО останніми місяцями, які виявили слабкі місця альянсу й посилили занепокоєння в Європі.
- Окрім того, Польща хоче створити національну антидронову систему для боротьби з агресією РФ. Міністерство оборони країни вже у листопаді оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми протиповітряної оборони.
- У вересні НАТО розгорнуло винищувачі, щоб збити близько 20 дронів, які перетнули польську територію під час масованого російського авіаудару по Україні. Інцидент виявив прогалини в обороні країни, оскільки Варшава була змушена використати дорогі ракети проти дешевих безпілотних літальних апаратів.