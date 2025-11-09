У Варшаві заборонили польоти дронів у День незалежності Польщі

За порушення заборони власникам дронів загрожує до п’яти років ув’язнення.

У Варшаві заборонили польоти безпілотників у День незалежності Польщі – у неділю, 11 листопада. Про це повідомили у варшавській поліції.

“Для гарантування безпеки зібрань, пов'язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, Головне управління поліції Варшави, за погодженням зі Службою державної охорони, запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою”, – йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Заборона діятиме з 07:00 до 23:00 за місцевим часом. За порушення заборони власників дронів каратимуть – їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як пише Укрінформ, 11 листопада у Варшаві планується низка урочистостей на державному рівні. Крім того, з цієї нагоди відбудеться кілька масових зібрань.

У Марші незалежності, в якому беруть участь правоконсервативні сили та організації, свою участь уже задекларували президент Польщі Кароль Навроцький і лідер найбільшої опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський.