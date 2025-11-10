Прем'єрка Японії заявила, що конфлікт навколо Тайваню може бути “загрозою існуванню” для країни

Така оцінка ситуації є важливою, оскільки вона надасть Токіо юридичне обґрунтування для залучення своїх військових для захисту дружніх країн.

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі захистила свою заяву про те, що конфлікт навколо Тайваню може бути “загрозою існуванню” для Японії.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що китайський дипломат звинуватив її у втручанні у внутрішні справи Пекіна.

Минулої п'ятниці Такаїчі заявила, що якщо в конфлікті навколо Тайваню буде застосована військова сила, зокрема військові кораблі, це можна вважати “ситуацією, що загрожує виживанню Японії”. Така оцінка ситуації є важливою, оскільки вона надасть Японії юридичне обґрунтування для залучення своїх військових для захисту дружніх країн.

“Хоча я й назвала низку можливих сценаріїв, я також сказала, що уряд проведе комплексне оцінювання того, чи є ця ситуація “ситуацією, що загрожує виживанню”, враховуючи всю інформацію”, – сказала Такаїчі сьогодні у парламенті.

Такаїчі не заявляла прямо, що Японія розгорне свої війська в такому сценарії, але її визнання потенційного “екзистенційного ризику” є чіткішою, ніж позиції попередніх адміністрацій щодо того, як Японія оцінюватиме можливий конфлікт щодо Тайваню, зокрема можливе вторгнення Китаю, підкреслює Bloomberg.

Реакція Китаю

Коментарі японської прем’єрки викликали різку реакцію з боку генерального консула Китаю в Осаці Сюе Цзянь. Він назвав позицію Японії “фатальним шляхом, обраним дурними політиками”.

“Якщо ви сунете цю брудну шию туди, куди їй не місце, її одразу ж відріжуть. Ви готові до цього?", – додав Сюе в окремому дописі, який згодом допис було видалено.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Міноюру Кіхара заявив, що Токіо подало офіційно скаргу Пекіну через висловлювання Сюе.