Прем'єрка Японії заявила, що конфлікт навколо Тайваню може бути “загрозою існуванню” для країни

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі захистила свою заяву про те, що конфлікт навколо Тайваню може бути “загрозою існуванню” для Японії.
Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що китайський дипломат звинуватив її у втручанні у внутрішні справи Пекіна.
Минулої п'ятниці Такаїчі заявила, що якщо в конфлікті навколо Тайваню буде застосована військова сила, зокрема військові кораблі, це можна вважати “ситуацією, що загрожує виживанню Японії”. Така оцінка ситуації є важливою, оскільки вона надасть Японії юридичне обґрунтування для залучення своїх військових для захисту дружніх країн.
“Хоча я й назвала низку можливих сценаріїв, я також сказала, що уряд проведе комплексне оцінювання того, чи є ця ситуація “ситуацією, що загрожує виживанню”, враховуючи всю інформацію”, – сказала Такаїчі сьогодні у парламенті.
Такаїчі не заявляла прямо, що Японія розгорне свої війська в такому сценарії, але її визнання потенційного “екзистенційного ризику” є чіткішою, ніж позиції попередніх адміністрацій щодо того, як Японія оцінюватиме можливий конфлікт щодо Тайваню, зокрема можливе вторгнення Китаю, підкреслює Bloomberg.
Реакція Китаю
Коментарі японської прем’єрки викликали різку реакцію з боку генерального консула Китаю в Осаці Сюе Цзянь. Він назвав позицію Японії “фатальним шляхом, обраним дурними політиками”.
“Якщо ви сунете цю брудну шию туди, куди їй не місце, її одразу ж відріжуть. Ви готові до цього?", – додав Сюе в окремому дописі, який згодом допис було видалено.
Головний секретар кабінету міністрів Японії Міноюру Кіхара заявив, що Токіо подало офіційно скаргу Пекіну через висловлювання Сюе.
- Згідно зі своєю пацифістською конституцією, Японія зберігає жорсткий контроль над використанням збройних сил країни. Але закон, прийнятий у 2015 році, переосмислив конституцію, дозволивши використання збройних сил для колективної самооборони в певних обмежених ситуаціях, зокрема таких, що загрожують виживанню країни. Попередні адміністрації уникали уточнення того, що саме передбачає такий сценарій.