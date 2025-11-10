Reuters: ІДІЛ двічі планувала замах на президента Сирії

Сирійські спецслужби запобігли двом спробам бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) здійснити замах на президента країни Ахмеда аш-Шараа.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, обидві спроби замахів були зірвані протягом останніх кількох місяців.

В одному з випадків замах планувався під час офіційного заходу за участі глави держави. Інших деталей не розголошують з міркувань безпеки.

У Міністерстві інформації Сирії відмовилися коментувати конкретні інциденти, зазначивши лише, що ІДІЛ залишається "реальною загрозою для безпеки Сирії та регіону". За словами відомства, за останні десять місяців силовики запобігли низці нападів, зокрема на релігійні об’єкти.

"Сирія підтверджує свою відданість справі захисту народу та продовжить боротьбу з тероризмом у всіх його формах", — заявили в міністерстві.

Повідомлення про замахи з’явилися напередодні зустрічі президента аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Це буде перший візит сирійського лідера до Білого дому, під час якого планується оголосити про приєднання Сирії до глобальної коаліції проти ІДІЛ.

Крок до приєднання до антитерористичної коаліції свідчить про зміну зовнішньополітичного курсу Дамаска — від орієнтації на Росію та Іран до зближення з країнами Заходу та арабського світу.

Напередодні сирійське МВС повідомило про масштабну операцію проти осередків ІДІЛ, у результаті якої затримано понад 70 підозрюваних.

За даними сирійських чиновників, уряд аш-Шараа вже кілька місяців координує дії з американськими військовими у боротьбі з ІДІЛ. Формальне приєднання до коаліції, за їхніми словами, значно поглибить співпрацю та може допомогти скасувати решту санкцій проти Сирії до кінця року.