Британія відмовилася сплачувати €6,75 млрд за участь у європейському оборонному фонді SAFE

Лондон вважає суми «нереалістичними і значно вищими за очікування».

Британія відмовилася сплачувати €6,75 млрд за участь у європейському оборонному фонді SAFE
Прапор ЄС майорить біля британського парламенту
Фото: EPA/UPG

Уряд Великобританії відхилив вимогу Єврокомісії сплатити до €6,75 млрд за приєднання до ключової програми ЄС із розбудови оборонного потенціалу — Security Action for Europe (SAFE), пише Bloomberg.

Єврокомісія пропонувала Лондону внести плату від €4 до €6,5 млрд, а також додатковий адміністративний збір у межах від €150 до €250 млн.

«Ми погодимося лише на ті угоди, які принесуть користь Великій Британії та британській промисловості», — заявив британський уряд.

Як зазначає видання, британські компанії отримали б значні вигоди у разі доступу до програми SAFE, обсяг якої становить €150 млрд. Вона дозволяє країнам-учасницям залучати кошти для інвестицій у виробництво озброєнь і техніки, якщо їхні компоненти виготовляються переважно в межах ЄС, України чи країн ЄЕЗ-ЄАВТ.

Хоча програма орієнтована переважно на оборонні підприємства країн-членів ЄС, Брюссель веде переговори про можливу участь також із Великою Британією, Канадою, Туреччиною і Південною Кореєю.

За даними джерел, один із високопосадовців у Лондоні назвав запропоновані Єврокомісією суми «нереалістичними та значно вищими за очікування». За його словами, саме Франція наполягає на найбільш жорстких фінансових умовах для Британії. Переговори щодо зниження суми продовжуються.

Лондон попередив, що відмова допустити Британію до участі в SAFE може підірвати зусилля Європи із переозброєння та «надіслати сигнал Володимиру Путіну, що континент несерйозно ставиться до протидії російській агресії».

Усередині ЄС також немає єдиної позиції щодо фінансових вимог до Британії: деякі столиці виступають за зменшення суми, інші — за суворе дотримання правил.

Остаточні проєкти для фінансування за програмою SAFE країни ЄС мають подати до 30 листопада.
