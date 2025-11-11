Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Букерівську премію-2025 виграв британсько-угорський письменник Девід Салай

Шостий роман автора визнано найкращою англомовною книгою року.

Букерівську премію-2025 виграв британсько-угорський письменник Девід Салай
Лауреат Букерівської премії Девід Салай
Фото: BBC

Британський письменник угорського походження Девід Салай став лауреатом престижної Букерівської премії за свій роман "Плоть".

Як пише BBC, переможця оголосили на церемонії у Лондоні, куди були запрошені усі шестеро авторів із шортлиста. Найкращу англомовну книгу року назвав зі сцени голова журі Родді Дойл.

Девід Салай має строкату біографію: він народився у Канаді у родині угорця та канадійки, у дитинстві переїздив до Бейрута, а згодом до Лондона. Вже у більш свідомому віці Салай жив в Угорщині, а зараз разом із родиною постійно мешкає у столиці Австрії Відні.

Його шостий роман "Плоть" розповідає про 15-річного парубка з Угорщини, який стає водієм та охоронцем для багатих людей у Лондоні. Це похмура історія, але, за словами журі, саме вона викликала найбільше захоплення від прочитання. Сам автор визнав, що писати таку книгу було важко і в певному сенсі навіть ризиковано. 
