Букерівську премію-2025 виграв британсько-угорський письменник Девід Салай

Британський письменник угорського походження Девід Салай став лауреатом престижної Букерівської премії за свій роман "Плоть".

Як пише BBC, переможця оголосили на церемонії у Лондоні, куди були запрошені усі шестеро авторів із шортлиста. Найкращу англомовну книгу року назвав зі сцени голова журі Родді Дойл.

Девід Салай має строкату біографію: він народився у Канаді у родині угорця та канадійки, у дитинстві переїздив до Бейрута, а згодом до Лондона. Вже у більш свідомому віці Салай жив в Угорщині, а зараз разом із родиною постійно мешкає у столиці Австрії Відні.

Його шостий роман "Плоть" розповідає про 15-річного парубка з Угорщини, який стає водієм та охоронцем для багатих людей у Лондоні. Це похмура історія, але, за словами журі, саме вона викликала найбільше захоплення від прочитання. Сам автор визнав, що писати таку книгу було важко і в певному сенсі навіть ризиковано.