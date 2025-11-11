До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаКультура

У Мюнхені пройдуть Дні українського кіно

Покази сучасних українських фільмів відбудуться з 12 по 16 листопада. 

Фото: МКФ "Молодість"

Серія кінопоказів сучасних українських фільмів відбудеться з 12 по 16 листопада в Мюнхені, Німеччина. 

Про це повідомляє Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість”.

Програма Днів українського кіно:

12 листопада, 18:00, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3

“Медовий місяць”, режисерка Жанна Озірна.

В 2024 році стрічка здобула Ґран-прі кінофестивалю “Молодість”. Фільм-відкриття буде демонструватись німецькою мовою з німецькими субтитрами.

13 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2

“Будинок “Слово”. Нескінчений роман”, режисер Тарас Томенко

14 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2

“Квіти України”, режисерка Аделіна Борець.

Фільм отримав нагороду за найкращий документальний фільм на 53-ій “Молодості”.

15 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2

“Втомлені”, режисер Юрій Дунай.

Стрічка здобула Ґран-прі цьогорічного кінофестивалю “Молодість”.

16 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2

“Відпустка наосліп”, режисерка Валерія Фадєєва.

Фільми демонструватимуться українською мовою з англійськими субтитрами, всі покази безкоштовні.
