У Мюнхені пройдуть Дні українського кіно

Серія кінопоказів сучасних українських фільмів відбудеться з 12 по 16 листопада в Мюнхені, Німеччина.
Про це повідомляє Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість”.
Програма Днів українського кіно:
12 листопада, 18:00, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3
“Медовий місяць”, режисерка Жанна Озірна.
В 2024 році стрічка здобула Ґран-прі кінофестивалю “Молодість”. Фільм-відкриття буде демонструватись німецькою мовою з німецькими субтитрами.
13 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2
“Будинок “Слово”. Нескінчений роман”, режисер Тарас Томенко
14 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2
“Квіти України”, режисерка Аделіна Борець.
Фільм отримав нагороду за найкращий документальний фільм на 53-ій “Молодості”.
15 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2
“Втомлені”, режисер Юрій Дунай.
Стрічка здобула Ґран-прі цьогорічного кінофестивалю “Молодість”.
16 листопада, 18:00, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2
“Відпустка наосліп”, режисерка Валерія Фадєєва.
Фільми демонструватимуться українською мовою з англійськими субтитрами, всі покази безкоштовні.