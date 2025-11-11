Мистецький Арсенал відкриває виставку про Василя Стуса

13 листопада у Мистецькому Арсеналі запрацює виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд». Проєкт займає шість зал будівлі Старого арсеналу і триватиме по 8 лютого 2026 року.

«Поки ми тут, усе буде гаразд» — фраза з листа Василя Стуса 1962-го року до його приятеля Анатолія Лазоренка, в якому йшлося про шанси україномовного культурного простору в протистоянні радянській культурі.

Поет-шістдесятник Василь Стус народився 1938 року, навчався в Донецькому педінституті, переїхав до Києва у 1963-му, аби присвятити себе літературі. Уперше його арештували у 1972-му, він отримав 5 років у мордовських таборах із подальшим засланням на Колиму. Вдруге — у 1980-му, отримав ще 15 років; агинув у таборі на Уралі 1985 року.

Фото: Дана Верстак Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»

“Найбільш вражаючою в цьому таймлайні є хронологічна близькість подій до сьогодення, – розповідає кураторка виставки, керівниця відділу музейної справи Мистецького Арсеналу Ольга Мельник, – коли історична постать сприймається, мов сучасник, а факти її біографії збігаються з подіями нашого власного життя. Направду, за кращих обставин Василь Стус міг би бути тепер серед нас «краплею в океані», а не маргіналом із «малесенької щопти», яким він мусив залишатися.”

Експозиція складається з архівних речей, зокрема відео й аудіо з розповідями про життя поета. «Не варто чекати на цій виставці переказу біографії Василя Стуса, яка є загальновідомою. У фокусі нашої оповіді — окремі сюжети, які дозволяють зрозуміти поетичний, літературознавчий, публіцистичний доробок Стуса. Розповідатимуть про це учасники та свідки подій поетового життя, тож ми пропонуємо відвідувачами зануритись у контекст 1960-1980 років, де мистецьке і політичне, особисте і суспільне взаємопов’язані та взаємозалежні» — пояснює Ольга Мельник.

Фото: Дана Верстак Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»

На виставці можна почути голос самого Василя Стуса, збережений на магнітофонних бобинах. А також вірші поета у виконанні Сергія Жадана, Ахтема Сеітаблаєва, Ярини Чорногуз, Катерини Калитко, Володимира Єрмоленка, Тетяни Огаркової та інших відомих сучасників.

Крім того, в експозиції присутні художні твори сучасників Стуса – Алли Горської, Опанаса Заливахи та Галини Севрук.

В рамках виставки також відбудеться ряд освітніх подій. Зокрема, 15 листопада відбудеться публічна розмова «Василь Стус — поет, перекладач, критик», в якій візьмуть участь Ростислав Семків (письменник, літературознавець, видавець) та Маргарита Єгорченко (літературознавиця, наукова консультантка виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»); модеруватиме розмову Олена Герасим’юк (поетка, ветеранка. 16 листопада пройде перша кураторська екскурсія від Ольги Мельник.