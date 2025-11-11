Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаКультура

Мистецький Арсенал відкриває виставку про Василя Стуса

Серед архівних матеріалів – записи з голосом самого поета.

Мистецький Арсенал відкриває виставку про Василя Стуса
Фото: Мистецький Арсенал

13 листопада у Мистецькому Арсеналі запрацює виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд». Проєкт займає шість зал будівлі Старого арсеналу і триватиме по 8 лютого 2026 року.

«Поки ми тут, усе буде гаразд» — фраза з листа Василя Стуса 1962-го року до його приятеля Анатолія Лазоренка, в якому йшлося про шанси україномовного культурного простору в протистоянні радянській культурі. 

Поет-шістдесятник Василь Стус народився 1938 року, навчався в Донецькому педінституті, переїхав до Києва у 1963-му, аби присвятити себе літературі. Уперше його арештували у 1972-му, він отримав 5 років у мордовських таборах із подальшим засланням на Колиму. Вдруге — у 1980-му, отримав ще 15 років; агинув у таборі на Уралі 1985 року. 

Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»
Фото: Дана Верстак
Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»

“Найбільш вражаючою в цьому таймлайні є хронологічна близькість подій до сьогодення, – розповідає кураторка виставки, керівниця відділу музейної справи Мистецького Арсеналу Ольга Мельник, – коли історична постать сприймається, мов сучасник, а факти її біографії збігаються з подіями нашого власного життя. Направду, за кращих обставин Василь Стус міг би бути тепер серед нас «краплею в океані», а не маргіналом із «малесенької щопти», яким він мусив залишатися.”

Експозиція складається з архівних речей, зокрема відео й аудіо з розповідями про життя поета. «Не варто чекати на цій виставці переказу біографії Василя Стуса, яка є загальновідомою. У фокусі нашої оповіді — окремі сюжети, які дозволяють зрозуміти поетичний, літературознавчий, публіцистичний доробок Стуса. Розповідатимуть про це учасники та свідки подій поетового життя, тож ми пропонуємо відвідувачами зануритись у контекст 1960-1980 років, де мистецьке і політичне, особисте і суспільне взаємопов’язані та взаємозалежні» — пояснює Ольга Мельник. 

Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»
Фото: Дана Верстак
Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»

На виставці можна почути голос самого Василя Стуса, збережений на магнітофонних бобинах. А також вірші поета у виконанні Сергія Жадана, Ахтема Сеітаблаєва, Ярини Чорногуз, Катерини Калитко, Володимира Єрмоленка, Тетяни Огаркової та інших відомих сучасників.

Крім того, в експозиції присутні художні твори сучасників Стуса – Алли Горської, Опанаса Заливахи та Галини Севрук.

В рамках виставки також відбудеться ряд освітніх подій. Зокрема, 15 листопада відбудеться публічна розмова «Василь Стус — поет, перекладач, критик», в якій візьмуть участь Ростислав Семків (письменник, літературознавець, видавець) та Маргарита Єгорченко (літературознавиця, наукова консультантка виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»); модеруватиме розмову Олена Герасим’юк (поетка, ветеранка. 16 листопада пройде перша кураторська екскурсія від Ольги Мельник. 

Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»
Фото: Дана Верстак
Монтаж виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies