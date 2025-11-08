У США оголосили номінантів на "Греммі"

Американська академія звукозапису оголосила номінантів на премію "Греммі", церемонія нагородження якою відбудеться 1 лютого наступного року.

Як пише BBC, другий рік поспіль серед виконавців-чоловіків найбільшу кількість нагод виграти статуетку має Кендрік Ламар. Він представлений у дев'яти номінаціях.

Серед жінок особистий рекорд встановила Леді Гага - сім номінацій. Цікаво, що ні Ламар, ні Гага жодного разу досі не вигравали "Греммі" за найкращий альбом року, хоча обидва мали аж п'ять спроб.

Вперше з 2006 року "Греммі" обійдеться повністю без Тейлор Свіфт - її альбом "The Life of a Showgirl" було випущено пізніше, ніж останній термін для участі у церемонії 2026 року.

15 тисяч музикантів, критиків та професіоналів музичної індустрії беруть участь у голосуванні за найкращих на Греммі.