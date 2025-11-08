Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
У США оголосили номінантів на "Греммі"

Найбільше статуеток можуть зібрати Кендрік Ламар та Леді Гага.

У США оголосили номінантів на "Греммі"
Кендрік Ламар
Фото: BBC

Американська академія звукозапису оголосила номінантів на премію "Греммі", церемонія нагородження якою відбудеться 1 лютого наступного року.

Як пише BBC, другий рік поспіль серед виконавців-чоловіків найбільшу кількість нагод виграти статуетку має Кендрік Ламар. Він представлений у дев'яти номінаціях.

Серед жінок особистий рекорд встановила Леді Гага - сім номінацій. Цікаво, що ні Ламар, ні Гага жодного разу досі не вигравали "Греммі" за найкращий альбом року, хоча обидва мали аж п'ять спроб.

Вперше з 2006 року "Греммі" обійдеться повністю без Тейлор Свіфт - її альбом "The Life of a Showgirl" було випущено пізніше, ніж останній термін для участі у церемонії 2026 року.

15 тисяч музикантів, критиків та професіоналів музичної індустрії беруть участь у голосуванні за найкращих на Греммі. 
﻿
