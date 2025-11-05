Лауреатом Гонкурівської премії став Лоран Мовіньє з сімейною сагою “Порожній будинок”

Роман “La Maison vide” – багатопоколінна родинна сага, розказана очима жінок родини, що мешкала в закинутому будинку від кінця ХІХ століття до післявоєнного часу.

123-тю Гонкурівську премію отримав французький письменник Лоран Мовіньє з романом “Порожній будинок” (La Maison vide).

Про це повідомляє Читомо з посиланням на Гонкурівське літературне товариство.

Мовіньє здобув перемогу у першому турі голосування, отримавши шість голосів від журі і випередивши бельгійську авторку Каролін Ламарш, яка набрала чотири голоси за роман “Le Bel Obscur” (Прекрасна темрява).

Більше про Лорана Мовіньє

Лоран Мовіньє – французький письменник. Навчався у Школі образотворчих мистецтв (École des Beaux-Arts) у Парижі, однак у 1990-х роках за порадою друга, романіста Танґі Вієля, вирішив присвятити себе літературі.

Відомий за своїм дебютним романом “Loin d’eux” (1999), а також за романом “Dans la foule” (2006), що здобув премію “Prix du roman Fnac” і став одним із найвідоміших його творів. У 2013 році українською у видавництві “Пульсари” вийшов роман “Des Hommes” (Чоловіки) у перекладі Анни Малець.

Роман “La Maison vide” – багатопоколінна родинна сага, розказана очима жінок родини, що мешкала в закинутому будинку від кінця ХІХ століття до післявоєнного часу. Роман вийшов друком видавництві Éditions de Minuit.

В описі книжки ідеться: “У порожньому будинку залишилися піаніно, комод, медаль Легіону честі, пасмо волосся і фотографія з обличчям, терпляче вирізаним ножицями. Щоб зрозуміти, що там сталося, оповідач повертається в минуле, стикаючись з історією та зруйнованими долями Марі-Ернестіни та Маргарити, які зазнали насильства чоловіків і пережили дві світові війни”.

Гонкурівську премію рисуджують з 1903 року

Гонкурівська премія (Prix Goncourt) – французька літературна премія, яку присуджують авторам на знак відзначення прозових творів, написаних французькою мовою. Премію присуджують щорічно з 1903 року за рішенням Гонкурівської академії, куди входять відомі французькі літератори. Назва премії походить від прізвища класиків французької літератури 19 століття – братів Жуля та Едмона де Гонкурів. Її вручають уже 122 рази поспіль.

При тому, що сума нагороди становить символічні 10 євро, премія вважається однією з найпрестижніших і висуває автора в авангард французької літератури та збільшує продаж його книжок, гарантує переклади за кордоном.