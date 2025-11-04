У Харкові одночасно прозвучали 5 органів, встановивши національний рекорд (доповнено)

У Харківській філармонії відбувся концерт-запис «Повстання органів — мистецтво, нескорене війною», під час якого вперше в історії України одночасно прозвучали 5 органів — духовий Alexander Schuke та чотири цифрові органи, привезені з різних регіонів країни. Диригував ансамблем військовослужбовець ЗСУ, начальник відділення комунікацій 5 окремої штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко.



Фото: 5 штурмова Диригент - військовослужбовець ЗСУ, начальник відділення комунікацій 5 окремої штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко

Подію офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України у категорії «Найбільший органний ансамбль», розповіли у 5 окремій штурмовій бригаді.

У програмі концерту прозвучали символічні твори українських композиторів — Гімн України, «Молитва за Україну» Миколи Лисенка, «Щедрик» Леонтовича, «Біла симфонія» В’ячеслава Назарова та інші.

На одній сцені зустрілися різні покоління української органної школи:

• метр харківської традиції Станіслав Калінін;

• народна артистка України Ірина Калиновська;

• лауреат міжнародних премій, солістка Олена Болюх;

• молода органістка Поліна Чорна.

Фото: 5 штурмова Представники різних поколінь української органної школи

Унікальне аранжування для ансамблю з п’яти органів створив композитор та органіст Євгеній Жаку.

“«Повстання органів» стало справжнім культурним штурмом Харкова — міста, яке щодня тримає оборону. Органи тут звучали як голос пам’яті, молитви й незламності. Запис увійде до мультимедійного архіву «органної музики воєнного часу» та буде презентований українській і міжнародній аудиторії”, - йдеться у повідомленні 5-ї штурмової.

Фото: 5 штурмова У Харкові одночасно прозвучали 5 органів

Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

ОНОВЛЕННЯ від 4.11.2025 . Відтепер повна відеоверсія концерту доступна онлайн, Національна гільдія органістів опублікувала його на своєму Yotube-каналі. Кожна композиція — присвята містам під обстрілами, загиблим героям і всім, хто боронить Україну.

