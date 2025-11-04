США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Українські онлайн-кінотеатри почали прибирати фільми та серіали, де знімався актор із РФ Колокольніков

Це сталося після того, як Міністерство культури внесло його до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

Українські онлайн-кінотеатри почали прибирати фільми та серіали, де знімався актор із РФ Колокольніков
Роійський актор Юрій Колокольніков
Фото: EPA/UPG

Українські онлайн-кінотеатри почали прибирати зі своїх бібліотек фільми та серіали, в яких знімався російський актор Юрій Колокольніков. Це сталося після того, як Міністерство культури внесло його до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

Про це пише видання "Букви". 

Продукти почали прибирати наприкінці жовтня, хоча рішення ухвалили ще 21 серпня. Заборону ініціювала Служба безпеки України, яка заявила, що актор підтримував кремлівські наративи та знімався у проєктах, профінансованих російською державою.

З каталогів в Україні зникли четвертий сезон серіалу "Гри престолів", третій сезон "Білого лотоса", фільм Крістофера Нолана "Тенет" та супергеройський бойовик "Крейвен".

Держкіно повідомило, що вже розіслало розпорядження дистриб’юторам і медіагрупам про зняття контенту з ефірів та онлайн-бібліотек. Також тривають переговори з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до цих проєктів для українських користувачів на глобальних платформах.

28 серпня Держкіно відмовило у прокатному посвідченні фільму Даррена Аронофскі "Спіймати на гарячому" через участь у ньому Колокольнікова та ще одного російського актора – Антона Кукушкіна.

Юрій Колокольніков має громадянство Росії та Канади. Він відомий за ролями у фільмах "Тенет", "Гра престолів" та "Чарівник смарагдового міста".
