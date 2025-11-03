Данія виділяє 1,3 млн євро новоствореному Фонду культурної спадщини України

Данія оголосила про надання 1,3 мільйона євро для підтримки української культурної спадщини, зруйнованої внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба данського головування в Раді ЄС.

Фінансування буде спрямоване через новостворений Фонд культурної спадщини України (Ukrainian Cultural Heritage Fund) і може бути використане для відновлення пошкоджених будівель, пам’яток та музеїв.

Ініціатива була представлена під час неформальної зустрічі міністрів культури країн Європи. Головною метою заходу є заохочення інших держав наслідувати приклад Данії та долучитися до підтримки української культури.

"Я пишаюся тим, що Данія знову бере на себе лідерство у відновленні культурної спадщини України. Культурна спадщина має вирішальне значення для національної ідентичності та самосвідомості українського народу. Щиро сподіваюся, що мої європейські колеги підуть нашим шляхом, адже війна в Україні точиться не лише на полі бою — вона також стосується права українців зберегти свою культуру, мову та зв’язок із цінностями й місцями, що формують їхню націю", — зазначив міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

Міністр культури України Тетяна Бережна також зазначила, що Росія свідомо знищує українську культуру та її символи — на сьогодні пошкоджено понад 1 600 об’єктів культурної спадщини, з яких 27 повністю зруйновано.

Вона підкреслила, що для подолання цих втрат Україна створює Фонд культурної спадщини, який об’єднає ресурси урядів, міжнародних організацій та експертів задля збереження і відновлення національної культури.