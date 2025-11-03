Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Данія виділяє 1,3 млн євро новоствореному Фонду культурної спадщини України

Станом на сьогодні РФ пошкодила понад 1 600 об’єктів культурної спадщини, 27 — повністю зруйновано.

Прапор Данії
Фото: radatv

Данія оголосила про надання 1,3 мільйона євро для підтримки української культурної спадщини, зруйнованої внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. 

Про це повідомляє пресслужба данського головування в Раді ЄС.

Фінансування буде спрямоване через новостворений Фонд культурної спадщини України (Ukrainian Cultural Heritage Fund) і може бути використане для відновлення пошкоджених будівель, пам’яток та музеїв.

Ініціатива була представлена під час неформальної зустрічі міністрів культури країн Європи. Головною метою заходу є заохочення інших держав наслідувати приклад Данії та долучитися до підтримки української культури.

"Я пишаюся тим, що Данія знову бере на себе лідерство у відновленні культурної спадщини України. Культурна спадщина має вирішальне значення для національної ідентичності та самосвідомості українського народу. Щиро сподіваюся, що мої європейські колеги підуть нашим шляхом, адже війна в Україні точиться не лише на полі бою — вона також стосується права українців зберегти свою культуру, мову та зв’язок із цінностями й місцями, що формують їхню націю", — зазначив міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

Міністр культури України Тетяна Бережна також зазначила, що Росія свідомо знищує українську культуру та її символи — на сьогодні пошкоджено понад 1 600 об’єктів культурної спадщини, з яких 27 повністю зруйновано. 

Вона підкреслила, що для подолання цих втрат Україна створює Фонд культурної спадщини, який об’єднає ресурси урядів, міжнародних організацій та експертів задля збереження і відновлення національної культури.
