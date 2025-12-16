"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Мінрозвитку заперечило плани запровадити податок на відбудову

Гроші наразі залучають від партнерів.

Мінрозвитку заперечило плани запровадити податок на відбудову
перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум
Фото: Макс Левин

Міністерство розвитку громад і територій не розробляє та не планує запроваджувати окремий податок на відбудову України. 

Як ідеться в заяві на сайті Мінрозвитку, повідомлення в медіа про можливу появу такого податку стали наслідком некоректного трактування публічної дискусії про джерела фінансування відновлення країни.

Перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум повідомила, що податки, які нині сплачують українці, держава спрямовує на потреби оборони та безпеки. А ось питання додаткових податків для фінансування відбудови наразі не перебуває на порядку денному.

Водночас у міністерстві визнають, що відновлення України потребує значних фінансових ресурсів. 

Шкрум також зазначила, що процес відновлення триває вже зараз. Мінрозвитку працює над залученням коштів передусім через міжнародну допомогу, грантові програми й пільгові кредити. Окремо опрацьовують створення Фонду відновлення, який має пришвидшити акумулювання ресурсів і забезпечити прозоре використання фінансування.
