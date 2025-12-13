В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Розпочинають виплати у випадку загибелі чи поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків

Першу виплату здійснять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. 

Авто преси. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків. 

"Вчора ухвалили рішення, яке забезпечує одноразову допомогу через Держкомтелерадіо", – написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що першу виплату здійснять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", – наголосила прем'єрка.

Свириденко розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці. 

  • У листопаді у Верховній Раді ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників медіа.
  • Раніше Рада ухвалила постанову у зв’язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа. Парламент звернувся до ООН, парламентів та урядів держав - членів ЄС і НАТО, Європарламенту та профільних журналістських асоціацій із закликом посилити тиск на Росію.
  • Станом на листопад 2025 року, внаслідок російської агресії в Україні загинуло щонайменше 137 журналістів, з них 21 - під час виконання професійних обов’язків.
﻿
