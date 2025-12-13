Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків.

"Вчора ухвалили рішення, яке забезпечує одноразову допомогу через Держкомтелерадіо", – написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що першу виплату здійснять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", – наголосила прем'єрка.

Свириденко розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці.