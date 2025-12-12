НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
З 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів

Також вперше за 3 роки змінюють графік Київської кільцевої електрички.

електропоїзд "Хом’як", ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

З 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів.

"З новенького - розширюємо мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів. Запускаємо нові регулярні регіональні маршрути на заході країни", – розповіли у пресслужбі перевізника. 

Нові маршрути:

Львів – Ворохта. Вони мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

  • №808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19  
  • №808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26
  • №810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20
  • №810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07 

Львів - Ковель: 

  • №840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42 
  • №841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07
  • №842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33
  • №843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00

Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді.

  • №856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32  
  • №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55

В Укрзалізниці також заявили, що відновлюють рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюють графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова. 

"Більше того, тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації", – зазначили у перевізника і додали, що актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня. 

Частково зазнають зміни розклади руху приміських потягів. Їх сформували з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.

Крім цього, всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями. 

Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, і необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу.

Укрзалізниця також анонсувала більшу роботу над цифровізацією приміського руху, зокрема над новими можливостями застосунку УЗ та поширенням терміналів самообслуговування.
