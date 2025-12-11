У Фастові внаслідок російського удару в ніч проти 6 грудня було знищене депо приміських електропоїздів, на його відбудову необхідно близько 100 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Балеста, якого цитує пресслужба міністерства в Telegram.

Балеста разом з іноземними дипломатами та представниками Укрзалізниці відвідали зруйнований вокзал у Фастові. До складу делегації увійшли представники посольств Німеччини, Франції та Швейцарії, а також тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки - Джулі Девіс.

Фото: Мінрозвитку Зруйнований росіянами вокзал у Фастові

"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн", - наголосив Балеста.

Наразі тривають роботи з розчищення території депо. Заступник міністра зазначив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури на Київщині.

Фото: Мінрозвитку Фастів, зруйнований росіянами вокзал

Балеста також підтвердив, що вокзал у Фастовіне підлягає ремонту: наразі відбувається демонтаж до каркаса будівлі (тримальних конструкцій), відбудова можлива фактично з нуля. Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з або до Фастова.

Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об’єктів та підтримати Україну в подоланні наслідків російської агресії.