У Фастові через удар Росії знищено 27 вагонів приміських поїздів, - Мінрозвитку

Наразі тривають роботи з розчищення території депо. 

У Фастові через удар Росії знищено 27 вагонів приміських поїздів, - Мінрозвитку
Вагони в депо Фастова, знищені російським ударом
Фото: Мінрозвитку

У Фастові внаслідок російського удару в ніч проти 6 грудня було знищене депо приміських електропоїздів, на його відбудову необхідно близько 100 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Балеста, якого цитує пресслужба міністерства в Telegram.

Балеста разом з іноземними дипломатами та представниками Укрзалізниці відвідали зруйнований вокзал у Фастові. До складу делегації увійшли представники посольств Німеччини, Франції та Швейцарії, а також тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки - Джулі Девіс.

Зруйнований росіянами вокзал у Фастові
Фото: Мінрозвитку
"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн", - наголосив Балеста.

Наразі тривають роботи з розчищення території депо. Заступник міністра зазначив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури на Київщині.

Фастів, зруйнований росіянами вокзал
Фото: Мінрозвитку
Балеста також підтвердив, що вокзал у Фастовіне підлягає ремонту: наразі відбувається демонтаж до каркаса будівлі (тримальних конструкцій), відбудова можлива фактично з нуля. Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з або до Фастова.

Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об’єктів та підтримати Україну в подоланні наслідків російської агресії.

  • У ніч з 5 на 6 грудня російська армія здійснила чергову атаку на залізничну інфраструктуру України — цього разу у місті Фастів Київської області. Унаслідок удару було знищено депо приміських електропоїздів.
  • Повідомлялося, що вокзал побудують заново, а на час будівництва на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію
