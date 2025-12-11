Росіяни обстріляли Херсон, постраждали чотири людини

Росіяни обстріляли сьогодні Корабельний і Дніпровський райони Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
До медиків по допомогу звернувся 49-річний херсонець, який близько 09:00 потрапив під ворожий обстріл у Корабельному районі.
Чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням руки.
Близько опівдні російські окупанти обстріляли Дніпровський район.
На зараз відомо про трьох постраждалих: чоловіки 60 і 63 років та 77-річна жінка. Співробітники поліції доставили їх до лікарні для надання необхідної меддопомоги.
У всіх трьох – мінно-вибухові травми та контузії.