В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни обстріляли Херсон, постраждали чотири людини

Армія окупантів вдарила по Корабельному і Дніпровському районах обласного центру.

Росіяни обстріляли Херсон, постраждали чотири людини
Фото: З відкритих джерел

Росіяни обстріляли сьогодні Корабельний і Дніпровський райони Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До медиків по допомогу звернувся 49-річний херсонець, який близько 09:00 потрапив під ворожий обстріл у Корабельному районі.

Чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням руки.

Близько опівдні російські окупанти обстріляли Дніпровський район.

На зараз відомо про трьох постраждалих: чоловіки 60 і 63 років та 77-річна жінка. Співробітники поліції доставили їх до лікарні для надання необхідної меддопомоги.

У всіх трьох – мінно-вибухові травми та контузії.
