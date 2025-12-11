В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
На Херсонщині готують альтернативні варіанти обігріву, – Прокудін

Область сільно з “Нафтогаз України” область працює над тим, щоб люди отримали електричні та газові обігрівачі. 

Наслідки удару росіян по Херсонській ТЕЦ
Фото: Нафтогаз

Паралельно з відновленням Херсонської ТЕЦ в області готують альтернативні варіанти обігріву для осель, які втратили тепло через російські атаки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Розглядаємо облаштування пунктів обігріву в укриттях Херсона”, – зазначив він.

За словами Прокудіна, також опрацьовується питання забезпечення містян разом із міжнародними партнерами.

Окрім того, область сільно з “Нафтогаз України” область працює над тим, щоб люди отримали електричні та газові обігрівачі. Перша тисяча – вже їде до регіону.
