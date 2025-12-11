Паралельно з відновленням Херсонської ТЕЦ в області готують альтернативні варіанти обігріву для осель, які втратили тепло через російські атаки.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Розглядаємо облаштування пунктів обігріву в укриттях Херсона”, – зазначив він.
За словами Прокудіна, також опрацьовується питання забезпечення містян разом із міжнародними партнерами.
Окрім того, область сільно з “Нафтогаз України” область працює над тим, щоб люди отримали електричні та газові обігрівачі. Перша тисяча – вже їде до регіону.
- На початку грудня через російські атаки роботу Херсонської ТЕЦ призупинили, без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів.