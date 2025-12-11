Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Ворожі війська вбили людину на Херсонщині, і поранили вісьмох

Окупанти понівечили будинки, супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі.

Ворожі війська вбили людину на Херсонщині, і поранили вісьмох
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Зміївка, Томарине, Новокаїри, Милове, Качкарівка, Тягинка, Високе, Одрадокам'янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі.
