Білий дім: Трамп розчарований Росією та Україною

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила думку президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, передає Укрінформ.
"Йому набридли зустрічі заради самих зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - сказала речниця Білого дому.
Також, за словами Левітт, Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування із журналістами знову порушив тему проведення в Україні виборів під час дії воєнного стану.
- Господар Білого дому прокоментував і свою розмову з європейськими лідерами щодо процесу урегулювання війни в Україні. Виявилося, що вона проходила "в достатньо жорстких тонах" із "суперечками щодо людей". Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер також хотіли б зустрітися з Трампом у Європі цими вихідними.