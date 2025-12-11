Білий дім: Трамп розчарований Росією та Україною

Також Трампу “набридли зустрічі заради самих зустрічей”.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила думку президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, передає Укрінформ.

"Йому набридли зустрічі заради самих зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - сказала речниця Білого дому.

Також, за словами Левітт, Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".