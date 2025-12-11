Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Білий дім: Трамп розчарований Росією та Україною

Також Трампу “набридли зустрічі заради самих зустрічей”.

Білий дім: Трамп розчарований Росією та Україною
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила думку президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, передає Укрінформ.

"Йому набридли зустрічі заради самих зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - сказала речниця Білого дому.

Також, за словами Левітт, Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".
