НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаПолітика

ЄС планує поводитись з Бельгією, як з Угорщиною, якщо Брюссель заблокує кредит Україні коштом росактивів

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер вимагає додаткових фінансових гарантій, побоюючись, що Бельгія залишиться відповідальною за повернення коштів у разі судових позовів чи зняття санкцій.

ЄС планує поводитись з Бельгією, як з Угорщиною, якщо Брюссель заблокує кредит Україні коштом росактивів
Прем'єр-міністри Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Бельгія ризикує опинитися в ізоляції всередині ЄС, якщо прем’єр Барт де Вевер продовжить блокувати план залучити €210 млрд кредиту для України, який має фінансуватися за рахунок прибутків із заморожених російських активів — більшість із яких знаходяться в бельгійському Euroclear.

Де Вевер вимагає додаткових фінансових гарантій, побоюючись, що Бельгія залишиться відповідальною за повернення коштів у разі судових позовів чи зняття санкцій. Брюссель надіслав перелік правок, без яких уряд не підтримає план.

Як пише Politico, дипломати ЄС зараз працюють над тим, щоб максимально врахувати бельгійські застереження. Але якщо компромісу не буде, ЄС попередив Бельгію про фактичне політичне «замороження» — за аналогією з тим, як блок ставиться до Угорщини Віктора Орбана. У разі непоступливості – запити Бельгії просто ігноруватимуться, а вплив країни в переговорах щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки різко впаде.

Видання зазначає, що ситуація є критичною, адже Україна у 2025 році матиме дефіцит у €71,7 млрд і буде змушена скорочувати видатки з квітня, якщо не отримає фінансування. США також дистанціюються від подальшої підтримки.

ЄС тим часом обговорює резервні варіанти:

  • План Б – спільний борг під гарантії наступного 7-річного бюджету ЄС (заблокований Угорщиною).
  • План С – добровільне фінансування українських потреб окремими державами (ймовірні учасники — Німеччина, країни Півночі та Балтії).

Дипломати попереджають: якщо допомога Україні ляже лише на частину членів, це може створити небезпечний розкол у самому центрі ЄС.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies