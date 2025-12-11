Головне за ніч та ранок четверга, 11 грудня: майже 235 боєзіткнень, удар по нафтовидобувній платформі в Каспійському морі

Нічна повітряна атака, 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, удари по Кременчуку, викриття корупційної схеми в оборонній сфері.

Бійці ЦСО “А” СБУ вдарили далекобійними дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Це перше ураження Україною інфраструктури Росії, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі, повідомили джерела редакції.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

“СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. «Бавовна» у Каспійському морі – це чергове нагадування рф, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 бої, найбільше – на Лиманському (27) та Покровському (49) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1460 солдатів, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, РСЗВ, 157 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 185 080 осіб.

У ніч на 11 грудня російська армія атакувала енергетичні об'єкти у Кременчуцькому районі Полтавщини.

"Уночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито", – написав у телеграмі начальник ОВА Володимир Когут.

Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Люди не постраждали.

Об'єкт енергетики постраждав також у Одеській області.

У ніч на 11 грудня ворог застосував по Україні 151 безпілотник та 3 балістичні ракети. Зафіксували влучання 69 ворожих ударних БпЛА та однієї "Іскандер-М" на 34 локаціях.

"У ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування", – повідомили у Повітряних силах України.

Основний напрямок удару – Кременчук Полтавської області. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:

83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в оборонній сфері. Спільно з САП і СБУ Бюро викрило розкрадання 102 млн гривень, призначених для захисту бронетехніки Сил оборони.

Підозрюваними є троє учасників організованої групи: комерційний директор ДП, його колишній голова і власник фірми-підрядника. Йдеться про контракт від 2022-го р., зазначили в Telegram Бюро.

Правоохоронці провели заходи в Запорізькій і Дніпропетровській областях, додали в СБУ.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування із журналістами знову порушив тему проведення в Україні виборів під час воєнного стану.

Республіканець закликав Володимира Зеленського "бути реалістом" і підкреслив необхідність волевиявлення, повторивши тезу про нібито брак демократії в нашій державі і "величезну корупцію".

Трамп також озвучив невідомо звідки узяту соціологію, відповідно до якої 82% населення України нібито вимагають підписання угоди про мир.

Господар Білого дому прокоментував і свою розмову з європейськими лідерами щодо процесу урегулювання війни в Україні. Виявилося, що вона проходила "в достатньо жорстких тонах" із "суперечками щодо людей". Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер також хотіли б зустрітися з Трампом у Європі цими вихідними.

