В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоПодії

Військові "Хартії" евакуювали наземним дроном п’ятьох цуценят із передової на Харківщині

Дронарі підрозділу ударних БпЛА "Ясні очі" передали тварин у безпечне місце.

Військові "Хартії" евакуювали наземним дроном п’ятьох цуценят із передової на Харківщині
Фото: Бригада "Хартія"

Дронарі 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" знайшли поблизу своїх позицій п’ятьох цуценят. Песиків нагодували, зігріли та врешті успішно евакуювали з небезпечної зони за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Про це LB.ua повідомили в пресслужбі "Хартії".

Того ранку дронарі підрозділу ударних БпЛА "Ясні очі" готувалися до бойової роботи неподалік від свого бліндажа. Аж раптом почули скавчання.

"Я виносив дрон на злітний майданчик і почув скавчання десь у 400 метрах від нашого бліндажу. Там є закинутий бліндаж і дуже багато натягнутих антидронових сіток, в одній з них заплутався цей песик. Після того, як ми врятували цього пушистика, почули, що за 10 метрів скавчить ще один. Підійшли ближче і побачили, що він заплутався в тій сітці... Ми його врятували обережно. Потім на горизонті з’явився ще третій - повністю брудний, мокрий. Ми вирішили занести їх усіх до бліндажа, нагодувати і утеплити. Далі з’явилося ще двоє. Ми такі: “Ого, що з ними робити?” Командир каже: “Сьогодні у нас буде підвезення НРК (наземний роботизований комплекс, - ред)”, -  розповідає оператор БпЛА підрозділу  на псевдо "Джойстік".

Увечері п’ятьох цуценят посадили у дві переноски та завантажили в НРК, який виконав логістичну місію та повертався на пункт постійної дислокації. Врешті цуценята дісталися до безпечної зони, бійці облаштували для них будку і нагодували. Наступного ранку до пухнастих завітали волонтери UAnimals.

"Усіх п’ятьох простерилізували, тепер вони максимально здорові і готові відправлятися в добрі руки. Трьох вже забрали, а двоє ще з нами", - каже "Джойстік".  

Фото: Бригада "Хартія"
Цуценята, евакуація

Раніше бійці "Хартії" успішно провели роботизовану "котячу евакуацію" з передової.  
