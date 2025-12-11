Дронарі 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" знайшли поблизу своїх позицій п’ятьох цуценят. Песиків нагодували, зігріли та врешті успішно евакуювали з небезпечної зони за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Про це LB.ua повідомили в пресслужбі "Хартії".

Того ранку дронарі підрозділу ударних БпЛА "Ясні очі" готувалися до бойової роботи неподалік від свого бліндажа. Аж раптом почули скавчання.

"Я виносив дрон на злітний майданчик і почув скавчання десь у 400 метрах від нашого бліндажу. Там є закинутий бліндаж і дуже багато натягнутих антидронових сіток, в одній з них заплутався цей песик. Після того, як ми врятували цього пушистика, почули, що за 10 метрів скавчить ще один. Підійшли ближче і побачили, що він заплутався в тій сітці... Ми його врятували обережно. Потім на горизонті з’явився ще третій - повністю брудний, мокрий. Ми вирішили занести їх усіх до бліндажа, нагодувати і утеплити. Далі з’явилося ще двоє. Ми такі: “Ого, що з ними робити?” Командир каже: “Сьогодні у нас буде підвезення НРК (наземний роботизований комплекс, - ред)”, - розповідає оператор БпЛА підрозділу на псевдо "Джойстік".

Увечері п’ятьох цуценят посадили у дві переноски та завантажили в НРК, який виконав логістичну місію та повертався на пункт постійної дислокації. Врешті цуценята дісталися до безпечної зони, бійці облаштували для них будку і нагодували. Наступного ранку до пухнастих завітали волонтери UAnimals.

"Усіх п’ятьох простерилізували, тепер вони максимально здорові і готові відправлятися в добрі руки. Трьох вже забрали, а двоє ще з нами", - каже "Джойстік".

Фото: Бригада "Хартія" Цуценята, евакуація

Раніше бійці "Хартії" успішно провели роботизовану "котячу евакуацію" з передової.