НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

У Вовчанській громаді Харківщини через агресію РФ загинув чоловік

Росіяни обстріляли 4 населені пункти області. 

У Вовчанській громаді Харківщини через агресію РФ загинув чоловік
наслідки російської атаки на харківщині, ілюстративне фото
Фото: Харківська облпрокуратура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. У с. Замулівка Вовчанської громади загинув 69-річний чоловік.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 6 грудня постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Смородьківка Куп’янської громади. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Ков’яги);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Замулівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 465 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies