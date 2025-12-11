У Вовчанській громаді Харківщини через агресію РФ загинув чоловік

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. У с. Замулівка Вовчанської громади загинув 69-річний чоловік.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 6 грудня постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Смородьківка Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Ков’яги);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Замулівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 465 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.