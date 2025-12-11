Зеленський на засіданні коаліції охочих закликав партнерів наповнювати ініціативу PURL

11 грудня відбулося засідання коаліції охочих.

Як розповів Володимир Зеленський, триває робота над тим, аби «гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують».

«Дієва модель гарантій безпеки неможлива – і ми це підкреслили – неможлива без Європи та всіх членів нашої Коаліції охочих: від Канади до Японії, до Австралії та Нової Зеландії – дякуємо всім. Внесок кожного важливий», - цитує главу держави Офіс Президента.

Президент також закликав союзників активно наповнювати ініціативу PURL і «якнайшвидше рухатися вперед у питанні використання заморожених російських активів».

Крім того, Зеленський прокоментував тему виборів, яку після Росії почали використовувати і США.

«...Ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії. Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі», - підсумував Зеленський.