ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський на засіданні коаліції охочих закликав партнерів наповнювати ініціативу PURL

Також український президент наголосив на потребі використання заморожених російських активів.

Зеленський на засіданні коаліції охочих закликав партнерів наповнювати ініціативу PURL
засідання коаліції охочих 11 грудня 2025 року
Фото: ОПУ

11 грудня відбулося засідання коаліції охочих.

Як розповів Володимир Зеленський, триває робота над тим, аби «гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують». 

«Дієва модель гарантій безпеки неможлива – і ми це підкреслили – неможлива без Європи та всіх членів нашої Коаліції охочих: від Канади до Японії, до Австралії та Нової Зеландії – дякуємо всім. Внесок кожного важливий», - цитує главу держави Офіс Президента.

Президент також закликав союзників активно наповнювати ініціативу PURL і «якнайшвидше рухатися вперед у питанні використання заморожених російських активів».

Крім того, Зеленський прокоментував тему виборів, яку після Росії почали використовувати і США.

«...Ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії. Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі», - підсумував Зеленський.
