Ворог за добу поранив трьох мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 77-річна жінка; у с. Курилівка постраждали 62-річний чоловік і 71-річна жінка.
Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади 7 грудня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 7 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Баранівка), автомобіль (с. Клинова Новоселівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курилівка), багатоквартирний будинок (сел. Ківшарівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку, трактор (с. Мартове).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 75 людей.
Залишилися 12 людей.
Від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 382 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.