Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Ворог за добу поранив трьох мешканців Харківщини

Є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Село Баранівка на Харківщині після обстрілів, грудень 2025
Фото: Телеграм / Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 77-річна жінка; у с. Курилівка постраждали 62-річний чоловік і 71-річна жінка.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади 7 грудня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Баранівка), автомобіль (с. Клинова Новоселівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курилівка), багатоквартирний будинок (сел. Ківшарівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку, трактор (с. Мартове).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 75 людей.

Залишилися 12 людей.

Від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 382 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
