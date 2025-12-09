Ворог за добу поранив трьох мешканців Харківщини

Є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Село Баранівка на Харківщині після обстрілів, грудень 2025

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 77-річна жінка; у с. Курилівка постраждали 62-річний чоловік і 71-річна жінка.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади 7 грудня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

7 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Баранівка), автомобіль (с. Клинова Новоселівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курилівка), багатоквартирний будинок (сел. Ківшарівка);

у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку, трактор (с. Мартове).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 75 людей.

Залишилися 12 людей.

Від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 382 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.