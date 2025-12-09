Росіяни атакували Україну ракетами
Двох іноземців підозрюють у організації підпалів на заході України на замовлення РФ

Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще двох імовірних агентів російської воєнної розвідки, яких підозрюють у тому, що на замовлення Росії вчиняли підпали на Буковині.

Як пише пресслужба СБУ, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Встановили, що зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області. Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.

Співробітники СБУ затримали агентів "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.

За матеріалами справи, обидва чоловіки потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України. Один із них був завербований росіянами у телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання ворожих завдань.

Спочатку чоловіки оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та "прозвітували" кураторові від російського гру.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
