Викрили іноземця, який на замовлення РФ займався підпалами в Україні

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Правоохоронці затримали на на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами.

Як пише пресслужба СБУ, до уваги окупантів чоловік потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині.

Після вербування чоловік поїхв до України, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві. За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити автомобілі українських захисників. Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.

У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив. Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Співробітники СБУ затримали чоловіка, коли він прямував у Одесу для виконання нового ворожого завдання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Фото: СБУ Переписка агента із куратором

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.