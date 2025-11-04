Викрили іноземця, який на замовлення РФ займався підпалами в Україні

Правоохоронці затримали на на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами.
Як пише пресслужба СБУ, до уваги окупантів чоловік потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині.
Після вербування чоловік поїхв до України, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві. За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити автомобілі українських захисників. Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.
У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив. Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.
Співробітники СБУ затримали чоловіка, коли він прямував у Одесу для виконання нового ворожого завдання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.